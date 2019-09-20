FoodieCurly鬈毛妹：郵輪之旅　品嘗美食

馬不停蹄地，我又登上了另一次郵輪之旅，這次是Royal Caribbean旗下的「海洋航行者號」五天四夜之旅，在台灣的基隆港登岸。

說起來，已經是第二次登上海洋航行者號了，上次去越南，今次去台灣，很熟「架步」，最喜歡就是大字形攤在床上欣賞夕陽，又或走到泳池邊吃無限供應的軟雪糕，今次還膽粗粗試玩滑浪，我很好動，只是沒有運動細胞，結果撻得我攤攤腰，老骨頭差點散掉！其他玩樂設施還有高爾夫球、攀岩等等，在海上玩別有一番風味。

玩郵輪最開心的地方，莫過於可以在不同餐廳無限任食，這天在開心吃免費自助餐的當兒，服務員向我們推介其他收費餐廳，$88美元可以三次在限定的高級餐廳吃飯，我們此行正好有三人，一次過用完套票亦可，於是我們大夥兒就到了意大利餐廳Giovanni’s Table吃飯了。

Giovanni’s Table是間家庭式餐廳，很歡迎客人share plate，我們也樂得沒有壓力。前菜我們點了生牛肉片、烤扇貝，以及芝士火腿拼盤。先說生牛肉吧，其實是嫰煎薄牛肉，淋上了香草油，牛肉還保持粉紅色，肉質嫰滑；烤扇貝一向是我的最愛，這裏的也很鮮甜，加上甜甜的紅椒醬，為這頓飯打開了完美的序幕。

主菜方面，烤羊排是招牌菜，可惜我不吃羊，於是要了烤大蝦、烤牛柳和蟹肉意式雲吞。媽媽第一次吃意式雲吞Ravioli，問她覺得怎樣？「還是廣東雲吞有蝦好吃」，哈哈哈，烤牛柳是我們一致公認不錯的菜式，牛肉軟嫰，也有豐富的肉味。

吃完主菜，甜品車出場了，選擇很多，包括Tiramisu、Cannoli、朱古力蛋糕和草莓奶凍，之前在倫敦的The Ritz都有吃過Cannoli，這是意大利傳統的忌廉煎餅，給捲成了雪茄狀，我索性放在手指間扮抽煙，吃一口，很有點童年忌廉卷零食的感覺，只是加大了幾個碼，有趣！(海洋航行者號．三之一)

鳴謝：Royal Caribbean