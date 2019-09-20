先達直擊新iPhone回收價　非綠色全部炒燶！

相信不少果粉入手新機後都會關心市況，記者早上走訪先達，附近百老匯門外的收機檔較平日多，大約有6檔左右。問到檔主目前回收價，他指Max綠色512GB收HK$12,800，放售的話約有HK$300賺頭。

入到先達，地下層數已有多間店舖營業，並放出收機報價表以吸引「果農」放機。根據資料，場內的回收機較街外稍高，不過只集中收Max綠色，512GB截至11點約有HK$500水位，而64GB及256GB則分別收高HK$51及HK$401，雖然不能跟以往瘋炒年代相比，但總算有些微利潤。

其他機型方面，除了iPhone 11綠、紫2隻新色的256GB可微賺1蚊，僅夠買旗之外，其他全部跌破「招股價」，以Max金、銀或黑色的256GB為例便要損手HK$549，相當入肉！

最後問到先達首席分析師Lo哥點睇市況，佢表示：「啱啱開售，個場暫時無咩貨，加上代理貨未到，有舖心急搶貨的話都有機會嗌高HK$400至HK$800收。不過等晏啲大貨到，個價就會迅速回落，預期愈夜愈低。你問我本身，其實今年目標係唔收，又無大陸客話要，市況可以話最差今年，始終部機除了3鏡頭就無咩特別，同上代太似啦！」