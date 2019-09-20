三界五行：十二時辰　養生有益

中西醫學理論雖然存在一些差異，但也有很多相通的地方。例如，中醫養生非常講究「睡子午覺」、「睡不過子」（子時是晚上11點至凌晨1點）。中午，飯後小睡片刻，有這樣的順口流：「飯後睡一睡，好過做元帥。」西方醫學也提倡「早睡早起身體好」，以及睡午覺。

中醫「十二時辰養生」，不難理解，十二時辰配十二經絡：子時（23:00至01:00），膽經最旺，在子時入睡，膽汁參與排毒工作，新一天的新陳代謝可以順利進行。丑時（01:00至03:00），肝經最旺，人類此時熟睡，有利肝臟進行排毒工作，這一點，與西方醫學的「生理時鐘」完全脗合。如果這時不睡覺就會「傷肝」，也是最傷身。

寅時（03:00至05:00），肺經最旺，如果肝臟在丑時順利完成排毒工作，這就可以把優質血液供給肺臟，肺臟在主人的熟睡中，把含氧豐富的血液通過心臟供養全身，為優質睡眠開了綠燈。如果長期在這個時段不睡覺，傷了陰，呼吸道就容易出問題，陰虛咳嗽比傷風咳嗽更麻煩。

卯時（05:00至07:00），大腸經最旺，中醫學說「肺與大腸相通」，從子時開始的排毒工作到此完成，由膽、肝、肺清理的毒素及有害物質，都轉送到大腸，僧人、道長及養生家都有早睡習慣，這時起床，飲一杯和暖白開水，大便通暢，「吐故」了，接下來「納新」，吃早餐，為新的一天工作做足準備，可以說是「好的開始，成功一半」。（待續）

方向宇