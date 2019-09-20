果粉聚焦：3鏡iPhone夜拍有驚喜

新iPhone的3鏡頭模組是最多人談論的地方，分別是13mm焦距的f/2.4超廣角、26mm焦距的f/1.8廣角及52mm焦距的f/2.0長焦距鏡頭，透過變焦轉盤相互之間無縫轉接，用時就如相機的變焦鏡頭般方便靈活。而多得系統修正，3個鏡頭影出來的相片無論相質、白平衡與色彩都幾近相同，相比起其他手機的多鏡頭會影出不同質素的相片，新iPhone變焦後風格更為統一，也有利於後期加工。不過有讚有彈，超廣角鏡頭雖然能表達出強烈張力，但「桶狀變形」得頗嚴重，建議取景時避免把高樓放在邊緣以減低變形程度。

夜拍模式今時今日非新鮮事，新iPhone終於「追落後」，模式會在昏暗下自動開啟，這時取景框側邊會多了一個官方提議的曝光時間，再按快門就會自動按此時間進行曝光，而用戶也可透過轉軸調校時間長短。在全黑環境下，上代iPhone XS Max影出來漆黑一片，相反新iPhone卻變成夜視鏡，在長曝光下影到物件基本外形。環境稍光時，新機的相片更是明亮很多，顆粒與晃動也大幅減少。入夜後拍攝街景，新機也沒有過曝問題，推光得來較「真」，不似部分Android機的般矯枉過正。

人像模式是較少人關注的地方，但其實進步不少。首先iOS 13新增高色調黑白燈光效果，可拍出具影樓風格的黑白照。另外，Pro系列如今可經廣角或長焦距鏡頭拍攝人像，取景時靠得更埋，主體更大更突出，而基於鏡頭光圈值變大，所以景深效果轉趨明顯，主體自然吸睛不少。

新機還有一個功能強烈建議開啟，它就是「超取景框」，預設是隱藏，需要進入「設定」、「相機」內的「構圖」選項內打開。使用後每次影相都會用上2個鏡頭，例如1x取景時會用上廣角及超廣角鏡頭，2x取景時則用長焦距及廣角鏡頭。雖然最終相片只有1張，但當進行編輯時，取景框外的畫面便會重現，變相有1張更Wide的相可供裁剪，這對後製或保留環境資訊上十分有用。