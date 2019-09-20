今晚食乜：濃厚Carbonara　黑松露添香

2019年09月20日 15:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    黑松露Carbonara：蛋黃、芝士碎和黑松露混合意粉一起吃，香濃又Creamy。（張錦昌攝）
    Creamy而味濃的Carbonara，做法其實很簡單，今次意大利松露品牌的駐場大廚梁冠晨師傅（Albert），就為這道經典的意粉，加點黑松露醬來添香。他說煮Carbonara最重要選用有豐富油脂的意大利風乾豬臉肉（Guanciale），輕煎至出油後就可加洋葱和意粉拌勻，期間加點煮意粉水來加添味道，最後放入蛋黃、芝士碎和黑松露醬拌勻便基本完成。Albert指若想豪啲啲，不妨再鮮刨一些黑松露片，令香氣更突出。
    材料：
    意粉　160克
    蛋黃　2隻
    洋葱　1/4個
    帕爾馬芝士碎　適量
    意大利風乾豬臉肉　70克
    黑椒　10克
    鹽　少許
    松露　適量
    松露醬　半湯匙
    水　適量
    做法：
    1.意粉放入加了鹽的水中烚煮，以包裝建議時間烚少1分鐘撈起。
    2.意大利風乾豬臉肉切粒，慢火煎出多餘油分，加入切碎洋葱粒炒香。
    3.加黑椒、意粉拌勻，按需要加入烚意粉的水調校至濃稠。
    4.再加1/4勺煮過意粉的水、蛋黃拌勻，熄火放入芝士碎、松露醬拌勻，上桌後批松露片便完成。