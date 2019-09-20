今晚食乜：濃厚Carbonara 黑松露添香
2019年09月20日 15:00
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黑松露Carbonara：蛋黃、芝士碎和黑松露混合意粉一起吃，香濃又Creamy。（張錦昌攝）
Creamy而味濃的Carbonara，做法其實很簡單，今次意大利松露品牌的駐場大廚梁冠晨師傅（Albert），就為這道經典的意粉，加點黑松露醬來添香。他說煮Carbonara最重要選用有豐富油脂的意大利風乾豬臉肉（Guanciale），輕煎至出油後就可加洋葱和意粉拌勻，期間加點煮意粉水來加添味道，最後放入蛋黃、芝士碎和黑松露醬拌勻便基本完成。Albert指若想豪啲啲，不妨再鮮刨一些黑松露片，令香氣更突出。
材料：
意粉 160克
蛋黃 2隻
洋葱 1/4個
帕爾馬芝士碎 適量
意大利風乾豬臉肉 70克
黑椒 10克
鹽 少許
松露 適量
松露醬 半湯匙
水 適量
做法：
1.意粉放入加了鹽的水中烚煮，以包裝建議時間烚少1分鐘撈起。
2.意大利風乾豬臉肉切粒，慢火煎出多餘油分，加入切碎洋葱粒炒香。
3.加黑椒、意粉拌勻，按需要加入烚意粉的水調校至濃稠。
4.再加1/4勺煮過意粉的水、蛋黃拌勻，熄火放入芝士碎、松露醬拌勻，上桌後批松露片便完成。