今晚食乜：濃厚Carbonara　黑松露添香

Creamy而味濃的Carbonara，做法其實很簡單，今次意大利松露品牌的駐場大廚梁冠晨師傅（Albert），就為這道經典的意粉，加點黑松露醬來添香。他說煮Carbonara最重要選用有豐富油脂的意大利風乾豬臉肉（Guanciale），輕煎至出油後就可加洋葱和意粉拌勻，期間加點煮意粉水來加添味道，最後放入蛋黃、芝士碎和黑松露醬拌勻便基本完成。Albert指若想豪啲啲，不妨再鮮刨一些黑松露片，令香氣更突出。

材料：

意粉 160克

蛋黃 2隻

洋葱 1/4個

帕爾馬芝士碎 適量

意大利風乾豬臉肉 70克

黑椒 10克

鹽 少許

松露 適量

松露醬 半湯匙

水 適量

做法：

1.意粉放入加了鹽的水中烚煮，以包裝建議時間烚少1分鐘撈起。

2.意大利風乾豬臉肉切粒，慢火煎出多餘油分，加入切碎洋葱粒炒香。

3.加黑椒、意粉拌勻，按需要加入烚意粉的水調校至濃稠。

4.再加1/4勺煮過意粉的水、蛋黃拌勻，熄火放入芝士碎、松露醬拌勻，上桌後批松露片便完成。