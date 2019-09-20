【慕尼黑直擊】Mate 30 RS聯乘「波子」

HUAWEI慕尼黑發布會除了主打的Mate 30及Mate 30 Pro，另一焦點就係合作多年的PORSCHE DESIGN版本。新機Mate 30 RS以Mate 30 Pro作為藍本，機背換上紅色或黑色皮革，並有一條垂直玻璃覆蓋於機背中央位置。硬件與Mate 30 Pro相近，包括Kirin 990 5G SoC、Leica 4鏡頭，並支援40W有線及27W無線快充技術。Mate 30 RS將內置12GB RAM、512GB ROM，定價2,095歐元。

同場亦推出智能手錶Watch GT 2，提供42mm及46mm 2個版本，搭載Kirin A1晶片，令續航力大增至2星期。新錶內置多個運動模式，配合GPS定位、心跳監測、氣壓計、5ATM防水等功能，好啱運動一族。此外，錶身備有咪高峰及喇叭，連接電話下可以隨時免提通話、播放音樂。Watch GT 2 42mm及46mm分別定價229及249歐元，預計10月開賣。