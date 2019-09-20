Panasonic全新電解水機TK-AB50

香港人愈來愈注重健康，電解水機能夠為你和家人提供健康飲用食水，但放置一部電解水機需佔用一定擺放空間，Panasonic新推出的日本製造收藏式電解水機 (型號TK-AB50)，水龍頭式外型，設計簡約，體積細小，操作簡易，其收藏式安裝設計，更有效為你增加檯面的使用空間。

Panasonic收藏式電解水機 TK-AB50的濾芯符合JWPA日本濾水器協會標準及JIS日本工業標準，能有效過濾多達17種有害物質，包括總三鹵甲烷、溶解性鉛、霉臭、農藥等，。TK-AB50內置五個電極的大功率電解槽，能產生鹼性水及酸性水，用家可選擇5種不同pH值的水，包括3段鹼性水及1段酸性水，亦可選用不經電解處理的純過濾水！

TK-AB50的5重過濾系統利用特殊濾布、粒狀活性炭、粉末活性炭、陶瓷及中空絲膜(微濾網)等過濾材料，將自來水徹底淨化，再電解過濾後的淨水，製造成鹼性水及酸性水。每天飲用約0.5至1公升鹼性水可改善腸胃功能並可以紓緩胃部刺激狀況。TK-AB50電解水機能提供不同酸鹼值的水，滿足您不同的生活需要和日常用途。電解水機TK-AB50濾芯壽命特長達12,000L，無需頻密更換。而且機外形時尚纖巧，於任何廚房設計中都能配襯得宜！

建議零售價：HK$11,980