堅離地！曼谷314米半空玩懸浮

上年年底在曼谷市中心正式開幕的King Power Mahanakhon大樓，是全泰國最高的摩天大廈，憑頂部及中段「一忽忽」的外觀設計，有「崩塌大樓」之稱。不過最叫遊客雀躍的，莫過於登上大樓頂部的Mahanakhon SkyWalk觀景台看風景。從1樓乘坐電梯，約50秒便到達74樓的室內觀景台，基本上已經可以極高的角度將曼谷美景盡收眼底。不過好戲在後頭，於75樓再搭電梯登上78樓的Mahanakhon SkyWalk觀景台，這裏設有面積達63平方米、世界最大塊的玻璃地板，讓大家可以視野無遮無擋下，低頭見識離地310米的景色！只見玻璃通透度異常高，大家恍如懸浮於空中，不少女生都驚得雙腳乏力，舉步為艱呢！還未夠喉的話，旁邊還有一條樓梯，讓你登上314米的空中天台，而且78樓𨋢口位置還設有Rooftop Bar，可以邊飲Cocktail邊賞頂點的風景呢。

King Power Mahanakhon

地址：114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok

營業時間：10:00am~12:00mn

收費：SkyWalk 成人THB650（約HK$167）起，SkyRides 每次THB250（約HK$64）

網址：www.kingpowermahanakhon.co.th

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