深廣直通：全球最佳書店　落戶深圳大鵬所城

你知道哪一間書店是今年的最佳書店嗎？答案就是中國的方所！話說今年3月的倫敦書展（London Book Fair），頒發了「年度最佳書店」獎，由位於廣州市的「方所」抱走大獎，證明內地城市並非一定只追逐銅臭！

方所書店在中國本來有四家門店，分別位於廣州、成都、重慶及青島，不過現在又多了一位新成員，在上月18日，深圳首家方所書書已經開業，名為「所城方知書院」，選址在深圳大鵬所城北門廣場。以後大家想到方所逛逛，不一定要到廣州了。

方所書店是以書店為基礎，但同時包括了美學生活、展覽、文化講座與咖啡，堪稱是一個文化綜合體，正好滿足內地愈來愈多追求精神文化生活的人。

所城方知書院分為室內閱讀娛樂空間和室外拓展研學空間，室內閱讀娛樂空間又分為深度‧閱讀區、想像‧兒童區、休閒‧餐飲區，滿足不同顧客的需要。而書店亦會定期舉辦各類當地特色文化活動與大鵬特色文化展覽，通過活化大鵬所城的歷史文化，讓歷史與現代生活互相交融。

交通：深圳地鐵黃貝嶺地鐵站乘坐巴士往大鵬，再於大鵬汽車站轉乘 B756 巴士