男士深夜：唔使靠對話 睇相仲好啦

男士深夜：唔使靠對話 睇相仲好啦（互聯網）

【決性11點：「胖次姬」人氣急升】

以往被寫真女優雄霸嘅日本寫真界，近年卻被Cosplayer分一杯羮，除因同寫真女優一樣樣靚身材正外，加上Cosplayer嘅身份，令佢哋嘅造型變得更多元化，亦更易吸引到大家嘅眼睛，而當中講到人氣最勁嘅Cosplayer，就係有外號「胖次姬」之稱嘅Amatsu樣。

【靚人靚景：美女戰士 關島大解放】

日本嘅戰隊特攝電視劇集風靡年輕人，其實成年男士亦鍾意睇，唔單止係想搵番童年回憶，而係近年戰隊劇集當中除咗有勇武嘅男戰士，亦有性感嘅女奸角，當然亦有可愛嘅女戰士啦！最近推出寫真集嘅大久保櫻子，就係喺2017年憑演出《宇宙戰隊九連者》嘅女戰士蝘蜓綠而火速成名，近期則主要演出電視節目為主。

【決性11點：「最強Body」化身YouTuber 個樣仲變到……】

作為AV粉絲，沒理由未聽過「人類最強Body」這個稱號吧！能夠稱得上「最強」的，自然分量十足，她就是在2010年至2016年活躍於日本AV界的沖田杏梨。

【決性11點：兩大界別美人破壁合作 童話寫真鬥出位】

以前日本寫真界被寫真女優雄踞，近年卻被青春又性感嘅Cosplayer分一杯羹。雖然兩個唔同界別嘅索女各有擅長，但如果分屬兩個唔同界別嘅索女一齊登場嘅話，絕對係令人大飽眼福！

【決性11點：Misa米砂 靚穿中門大開露臍裝】

如你是Coser迷的話，對來自台灣的Misa米砂應該不會陌生，以出位言論及性感Coser靚相而成名，最近挑選Youtuber界，一樣吸引到不少粉絲追捧，又難怪，皆因她樣子可愛甜美，身材豐滿呼之欲出。