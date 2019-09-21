【玄之又玄】黃大仙祈福　有求必應

黃大仙祠是本地最香火鼎盛的廟宇。（設計圖片）

數本地最香火鼎盛的廟宇，黃大仙祠絕對夠晒資格上榜。事實上，在很多港人眼中，黃大仙是有求必應的神明，除了大年初一會出現爭上頭炷香的盛況外，平日都有不少善信前來參拜祈福。

今天是農曆八月廿三日，亦是黃大仙寶誕，不如趁機認識一下黃大仙的故事吧！黃大仙的本名叫黃初平，生於東晉，出身於貧困家庭，原本是一名平凡的牧羊人，後來遇見一名道士，被帶到金華山一個石室，開始修道練法，得道升仙後，四處宣揚普濟向善的精神，於是世人設廟供奉。

【9支線香可參拜】

參拜黃大仙很簡單，善信只需攜備9支線香進入黃大仙祠，於祠內三個上香點（大殿平台、三聖堂及盂香亭）敬奉便可，當然誠心最緊要。另外，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝。參拜過後，大部分善信都會求籤，因坊間深信黃大仙的籤十分靈驗，而求籤前後有幾點要注意：

1.許願求籤，最好預備供品，以表誠意，而供品的大小可隨心。

2.求籤者必須符合普濟勸善的原則，求籤前要專心一致，秉除雜念，告訴大仙自己名字，出生年月日，請求黃大仙指點迷津，問題可以涉及姻緣、事業、流年、財運等範疇。

3.一籤只可問一事，無限制求多少支，接着是默念「大仙大仙，指點迷津」，同樣問題不可重複詢問，否則籤會不準的。

4.一支籤不代表一年的運程，善信可因應所求之事的變化，隔半個月後另再求籤。