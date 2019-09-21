街市學堂：中秋前後食芋頭

芋頭與芋仔在體積上有明顯分別，其實芋仔就是芋頭BB，由於只在農曆八月當造，所以較為少見。（莫文俊攝）

芋頭一年四季當造，但秋天卻是盛產之時，再加上芋仔在中秋後會愈長愈大，基本上農曆八月才吃得到，所以現在正是食芋頭的最佳時機。

【功效多多 中外傳誦】

先論外形，雖然芋頭比芋仔巨型多倍，但其實都是同一種食物，只是芋頭主要來自泰國和台灣，而芋仔是芋頭BB，通常是中國出品，口感或者略有不同，一般來說芋頭較粉嫩，芋仔味道較清淡，但功效並沒有太大分別。據《本草綱目》所載：「芋子能寬腸胃、療煩熱、破宿血、去死肌。莖、葉敷瘡腫、治蛇蟲咬傷。」由此可見芋頭兼具開胃生津、補氣益腎、消炎鎮痛、調理腸胃等作用。事實上芋頭蘊含豐富膳食纖維、維他命B及C、鉀、鈣、鋅等，能幫助消化、促進膽固醇代謝及排毒，無論中西醫都讚不絕口。

【鹹甜皆宜 食法多變】

煮法方面，芋頭的食法相當多元化，廣東人喜歡用芋頭燜豬肉及鴨肉，粵式點心有芋角，而芋頭西米露也是港式甜品的代表。台灣則流行芋頭酥與芋圓，帶來的又是另一種風味。至於細細粒的芋仔食法更簡單，清洗後只需加鹽調味，便成為老一輩中秋賞月必吃的小食。