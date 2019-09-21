無論是涼鞋波鞋甚至是高踭鞋，只要加多對襪配搭下，就可令一身型格裝扮更完整。（互聯網）

古語有云：「着鞋唔着襪，老套兼核突」，今時今日襯衫唔着襪雖未至於核突，但成個Look就好似「差少少嘢」，事關街頭潮人們，襯衫時都短襪上腳，無論是涼鞋波鞋甚至是高踭鞋，都要加多對襪配搭下，令一身型格裝扮更完整，潮味更濃。

復古波襪

最Hit短襪非復古味的波襪莫屬，乘着80年代懷舊熱同運動熱潮，厚身毛巾波襪大受潮人熱捧。最簡單襯法當然係波襪襯波鞋，不過想襯到夠潮夠突出反而要來一招「九唔搭八」，即是一身高貴優雅裙裝打扮，再以波襪襯對高踭涼鞋，做出強烈對比效果，型格指數即時急升。

Socks & Slides

Socks & Slides即波襪襯拖鞋，可說是第一個彈出的短襪熱潮，亦成功令運動拖鞋同健康涼鞋大熱起來。襯運動拖鞋都是選較長身波襪或厚身爬山襪最為穩陣，顏色都是黑白灰色較佳，貫徹整體的運動效果。至於Teva爬山涼鞋或Birkenstock等這類涼鞋反而可大膽少少，特別是山系Look向來愛玩撞色撞圖案，所以不妨襯誇張鮮色同圖案款式，令裝束更有層次。

百搭紅襪

短襪中除了黑白灰這類基本色調最易襯外，原來鮮紅色都非常好襯。不少街頭潮人都以鮮紅色短襪去襯衫，襯波鞋涼鞋或高踭鞋，玩撞色或是單色配搭都非常合適，仲輕易為裝束加入特色亮點。