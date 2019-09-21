三界五行：飲食文化　要講智慧

辰時（07:00至09:00），胃經最旺，人類消化系統經過一晚的排毒、清理，以最旺盛食欲迎接可口早餐。但西方的傳統飲食文化，晚餐才是正餐、大餐（英文叫做Dinner，飯廳、食堂叫做Dining Room），現在才發現，這樣食不健康，所以提倡「早餐食得像皇帝，午餐食得像平民，晚餐食得像叫化子」，早餐要精，要講究營養，午餐填飽肚子，晚餐不要吃得太飽，宜清宜簡，這與中醫「十二時辰養生」靠譜了。而中國大排筵席、喜宴，大都在晚上舉行，偶一為之，問題不大，平日則必須謹記老祖宗的養生智慧，上午7時至9時進食營養豐富的早餐，牛奶雞蛋麥片是很好的選擇，至於生滾牛肉粥、生滾魚骨腩粥、及第粥的營養高，容易吸收。

巳時（09:00至11:00），脾經最旺，人體的五臟六腑，肝膽是一個組合，心肺是一個組合，脾胃是一個組合，胃是納食，收納食物，交給脾消化、吸收，然後把營養分配到各個器官，而這個時段是一天辛勤工作的開始，營養對眼、耳、口、心、肺、腦、四肢、腰、背都非常重要，早餐吃不好，動力不足，如果不吃早餐，更加是和自己過不去。

午時（11:00至1:00），心經最旺，12時之前，雄心壯志工作，接着是午餐，補充能量，然後，把握時間稍事休息，有條件的最好是午睡，否則，閉目養神片刻，對身體非常有益，因為養神即是養心，心靜，心無躁火，對提升下午工作效率很有好處。

方向宇