果然有料到：秋日有「梨」

踏入秋日，梨子當造，除可當時令水當享用之餘，中醫角度亦認為吃梨可滋潤防燥。然而，梨的品種非常多，當中較受港人歡迎的有日本梨，當地由現時至10月均是盛產季節，而今日介紹的是較受大眾歡迎的日本水晶梨與韓國豐水梨。

日本水晶梨有分外皮帶青的「青梨」，以及帶啡的「赤梨」，兩者都以汁豐和脆口而聞名，揀選時要選一些外形渾圓飽滿、表皮光滑，顏色愈黃愈靚，輕按時感到結實而不會過腍者為之上乘。若然不小心碰撞而變「瘀」，建議盡快食用。此外，選購時可留意標籤，當中以「紅秀」為最頂級。

要數日本出名的水晶梨，必有鳥取縣的二十世紀梨的份兒，外皮呈青黃色，待果皮變黃時最甜，堪稱皮薄多汁，甜度可高達11度或以上。除了當水果吃，當地人建議用來煮咖喱或肉類亦非常合適。至於儲存方法，建議買回來後將之放入雪櫃，並盡快食用，放得太久變腍會影響口感。

另一款受大眾歡迎的梨是韓國特產、清甜多汁的豐水梨，這款水果由即日至12月都有供應，外皮薄而呈啡黃色，體形適中，口感相對無咁爽但果汁豐富。由於豐水梨熟成速度快，若然唔急吃的話，買回家後待變黃才盡快食用，便能嘗到滿口清甜。