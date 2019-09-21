成人版車厘子蛋糕　酒香醉人

經典的黑森林蛋糕，相信很多人都食過，IG@thefeedfeed.recipevideos就教大家炮製升級富酒香的車厘子黑朱古力蛋糕。自製的車厘子蓉加入波本威士忌，烹調時已聞到濃濃酒香，和忌廉Mascarpone芝士混合成車厘子醬，先鋪在模底，然後利用朱古力威化餅整成車厘子味夾心，直豎放入模內填滿空間，表面再鋪車厘子醬雪凍。拿出來後只要抹一層忌廉，加點朱古力碎和車厘子作裝飾便完成。輕輕切開，吃到軟滑車厘子醬和結實的威化餅，果香、朱古力香、酒香融合為一體，最緊要做法相當簡單，不嗜酒的人都可以大啖食。

蛋糕材料：

車厘子 1杯

糖 適量

波本威士忌 1/4杯

檸檬汁 1湯匙

粟粉 1湯匙

忌廉 2杯

雲呢拿籽 1茶匙

Mascarpone芝士 8安士

朱古力威化餅 1包

裝飾材料：

忌廉 1杯

糖 2湯匙

雲呢拿精油 1茶匙

黑朱古力 適量

車厘子 適量

做法：

1.蛋糕材料中，車厘子去椗去核，加2湯匙糖、波本威士忌煮至車厘子軟身。

2.檸檬汁和粟粉拌勻，倒入車厘子中，不停攪拌成醬。

3.忌廉和Mascarpone芝士、半杯糖、雲呢拿籽拌勻，加入車厘子醬拌勻。

4.忌廉倒入模底，於模具周邊擺放朱古力威化餅，中間則放上朱古力威化車厘子醬作夾心。

5.表面鋪滿車厘子醬輕輕壓實，雪至結實。

6.將裝飾材料的忌廉加糖、雲呢拿精油打勻，抹在脫模蛋糕周邊，灑黑朱古力碎和車厘子便完成。