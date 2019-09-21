「好久沒見，空姐的生活真是不易啊！」醫生打開病歷，看着面前的美女說。之前她一直都來做嫩膚美白保養，之後得知考取了空姐後，有一段時間沒見了。

「空姐真是燃燒生命的工作！粉愈塗愈厚了，我覺得我的皮膚在提早衰老。」空姐抱怨說。她素顏來求診，皮膚的問題一目了然。臉上角質層很厚，皮膚白但是沒有透明感和光澤；而且白皮膚令她大大的黑眼圈更為明顯，顯得很是疲憊。臉上的小細紋在眼角、嘴角更為嚴重；而且下巴更生了幾粒暗瘡，感覺比同齡人老了不少。

「你究竟是去做空姐還是做苦工啊？好好一個美人弄成這樣？」醫生擔心的說。

「機艙真不是一般的乾燥，我本身已是乾性皮膚，上機後兩三個小時皮膚已乾得緊繃起來了。即使噴保濕噴霧也無濟於事。如果是十多個小時的長途機就更嚴重。」她說。「有時候去到當地酒店已經累得要死，一躺在床上就睡着了。妝也忘了卸，要不就是卸不徹底，結果生了幾粒大暗瘡。黑眼圈就更不用說了，日夜顛倒睡得不好，遮瑕膏快要蓋不住了。」

「妝一定要好好卸，彩妝殘留是長痘的原因，也是角質層厚皮膚暗啞的原因。看來你是時候再次做果酸嫩膚，好好清潔一下皮膚了。另外你屬於乾性皮膚，在飛機上會更難受，加上快要進入秋冬，平日開始在保濕的基礎上用一點含油分的護膚品加強鎖水，另外可以考慮做利用水光針補充肌底透明質酸，比不停噴保濕噴霧好多了。至於黑眼圈，平日多按摩眼周，及每月利用激光嫩膚擊碎黑色素。」

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑