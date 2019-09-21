本日日本：大阪枚方公園　進擊的巨人展FINAL

隨着東京六本木Hills森大樓52樓舉辦的原畫展「進擊的巨人展FINAL」的結束，巨人終章氣勢，已迅即殺到去大阪，於9月21日在大阪枚方公園展開「進擊的巨人展FINAL」展覽。是次大阪展覽與東京展相同，不但展出大量原畫，還有大型影像放映，更會重現作品中出現的場景及物品，包括令人印象深刻的立體機動裝置、地下室的鑰匙等，營造出《進擊的巨人》世界氛圍。官方商店「REEVES商會枚方直營店」內亦將販賣大阪場限定及連載10周年紀念商品，還有與京阪電車的聯名活動，展期中也會推出《進擊的巨人》聯名Cafe，若你上次錯過了東京展覽，今次必須把握最後機會了。特別留意是京阪電車的京橋車站中央出口的大階梯，將繪上於枚方公園內使用立體機動裝置的調查兵團們的圖樣，階梯左右柱子將分別設有5米高的「進擊的巨人」與「鎧之巨人」廣告。

進擊的巨人展FINAL in大阪枚方公園

地點：枚方公園 Event hall I（大阪府枚方市枚方公園町1-1）

日期：前期 9月21日-10月27日 / 後期10月28日-12月1日

時間：10:00am-6:00pm（逢周三休）