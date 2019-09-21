開箱男：實測Switch Lite　更細更平好揸手

雖然手遊已非常普及，但任天堂對手提遊戲機市場仍滿充信心，針對出街打機的Switch Lite終於面世，售價只是千多元，比原版Switch平了8百多元，為提升便攜性將體積縮減至91.1×208×13.9mm，更為的骰輕巧，但由於機身變細了，相對屏幕尺寸亦由6.2吋減至5.5吋，畫面震撼感可能不及前者，而重量亦減至275g，比原版的398g更輕，開箱男用它來試玩最新的《薩爾達傳說 織夢島》就相當就手好握，顏色有藍綠、灰、黃3種顏色選擇，肯家有款合你心水。

Switch Lite適合帶出街打機，那麼電池續航力就成為關鍵，電池充滿電後支援3至7小時連續運作，比原版Switch的2.5~6.5小時為多，但卻不及新面世電池加強版的4.5~9小時，而且新機不支援TV及桌上模式，即是不能接駁大電視打機，適合只愛出街打機的朋友。操作方面，亦與原版有點不同，新機的兩邊手掣不能分拆，左邊操控掣亦由4粒掣改為十字掣，操作上應沒有甚麼難適應，反而要注意的是由於機身左右側不是Joy-Con，所以震動、動感IR照相機、動作感應等，部分功能會受到限制。當然，用家亦能為新機額外添置Joy-Con，就可以與原版一樣進行多人對戰，但為Joy-Con充電的充電把手是要另購的。至於遊戲兼容性方面，新機兼容所有以手提模式暢玩的Switch遊戲，亦可與原版一樣連線，最多可連繫8台主機，開箱男就實測將新機連接上原版Switch大玩《瑪利歐賽車8 豪華版》，畫面相當流暢自然，亦沒有玩玩吓斷線問題，如加入需收費的「Nintendo Switch Online」，更可透過網絡與全球各地的機迷對戰，靈活性極強。