台北機能服品牌　推出新世代人氣TechWear

着重機能性設計的Cyberpunk及Urban Outdoor衣着風格近年大行其道，除有ACRONYM、Arc'teryx Veliance、Stone Island Shadow Project及The North Face（Purple Label及Urban Exploration）多個歐美品牌持續推出TechWear服飾單品外，大中華區內其實亦有不少以機能服作主打的新世代品牌。

當中由人氣選物店432hz最新引入的WISDOM，由品牌創意總監Hans Chyi（齊振涵）於2009年所創立，與Guerrilla-Group（吉豐重工）、4DIMENSION及GOOPiMADE等人氣品牌一樣來自台灣，於過往10年間一直以鮮明的Urban Outdoor設計令WISDOM成為人氣之選。適逢品牌踏入第10個年頭，所以Hans Chyi就決定以「X‧01」作為本季秋冬系列主題，繼續透過一系列機能性滿載的服飾設計堅守「Trip Easy,Function Beauty」的品牌理念。

WISDOM創意總監Hans Chyi畢業於台北實踐大學服裝設計學系，對於服裝選材早已有深入了解，多年來亦致力通過各式各樣剪裁工藝及設計細節，為WISDOM塑造出強調利落線條及機能性的原創服飾設計。今個秋冬系列「X‧01」就延續以往所提出的宇宙探索主題，透過大量結合科學纖維與天然面料，為系列服飾注入特殊質感。不論是上身褸款或是下身褲款都採用舒適的寬鬆剪裁打造，實用性高的口袋設計亦進一步加強品牌獨特的機能美學。