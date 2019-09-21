【酒遍天涯】我認識的第一個紅酒名字：Lafite

第一個教我紅酒的人

我就讀港島半山一男校，當年的校長為一名愛爾蘭修士，喜歡紅酒，每逢學生贏得校際比賽冠軍，他老人家總喜歡在五星酒店宴請有關學生、老師吃自助晚餐。（年中很多餐的：校際辯論比賽、足球、籃球、游泳⋯⋯）由於主將都是中六、七學生為主，年過18歲的便可以淺嘗啤酒或餐酒（由於老師在場當然都只是一杯半杯而已）。我記得當時校長帶去的都總是同一款紅酒，於是我便去問校長那是否他最喜歡的紅洒。當時他倒了一杯給我，然後跟我說：「紅酒，你只要記着一個名字──Lafite！」（當時我不懂這個名字，只能強記讀音「喇Fit」）我的中學校長可算是第一個教我紅酒的人，這是我人生第一個記住的酒標及紅酒名字。

當然過了一段時間我才知道這個酒就是人稱「五大酒莊」之一的Château Lafite Rothschild。「五大酒莊」記了一個，另外的也該要背下來吧，於是又多記了四個：Château Latour、Château Margaux、Château Mouton Rothschild、Château Haut-Brion。（當時年少的我滿以為紅酒中最貴最出名的不外乎就是這所謂的「五大酒莊」，畢業後便一心想有天可以把五大酒莊的酒都試一次，便「一統天下」了，殊不知我的天下只是一個井而已，多無知的少年！）

Grand Cru Classé

第二個教我買紅酒的人是一個我完全不認識的陌生人，話說我剛畢業打工的年代有一次要到女朋友家中作客，知道她爸爸喜歡紅酒，便到他家中附近的一間辦館（大XX洋酒）用大概五百元的預算買一瓶紅酒赴會（當時我只懂的Lafite大概二千元，我當時月薪萬七），左看右看還是不懂怎選，店內有另一位客人、年紀約50歲，身穿西裝，見我擾攘多時按捺不住便指一指手上紅酒的酒標道：「小夥子，記住酒標上印有這個Grand Cru Classé（當時哪會懂得這句法文呢，惟有又是強記讀音「干㧜卡蛇」），便是好貨色可以買了。」於是我根據他的建議，買了第一瓶送給女友家人的紅酒；這就是我第二個要記住關於紅酒的「生字」。

接下來的日子也是不求甚解的根據這個字去買酒，當我在紅酒路上漸漸懂些知識的時候，才明白原來我第一個記住的紅酒名字及接下來的「五大酒莊」跟這個Grand Cru Classé有着莫大關係，究竟甚麼是Grand Cru Classé呢？下期再續！

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）