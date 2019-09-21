學嘢啦！去曼谷跟名師學煮泰菜

由飲食世家Eak開設的泰菜學校Baipai Thai Cooking School至今已有17年歷史，能夠成為曼谷最受歡迎的烹飪學校之一，選擇豐富的食譜及專業幽默的導師都是重要因素，除周日及公眾假期休息外，其餘日子均設上午班及下午班，而且每班所學習的食譜不盡相同，2至10人均照樣開班，周一至五的上午班學員，更可以跟老師到附近的市場一起買菜，認識泰國菜常用食材。是次在創辦人Eak及導師Noi的指導下，學習製作黃金福袋、冬蔭功湯、青咖喱雞及泰式燉蛋幾道菜式，由於大部分材料及分量已事先準備好，學員只需拌入調味料加以處理，因此失敗率極低，每位學員都得以享受入廚樂的成果。

Baipai Thai Cooking School

地址：8/91 Ngam Wongwan Road, Soi 54 Ladyao, Chatuchak, Bangkok

營業時間：上午班9:30am~1:30pm，下午班1:30pm~5:30pm；周日及假期休息

收費：半日烹飪班連材料每位THB2,200（約HK$564）

網址：www.baipai.com

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