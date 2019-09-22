【心理測驗】一文睇出你是哪個季節？

春飄過、夏日至、秋天等待、冬的雪，一年四季剛剛好，你正好是哪一季？(設計圖片)

不說不知，原來明天（9月23日）就是「秋分」，根據廿四節氣的理解，秋分剛好是秋季的中間點，秋分之後，氣溫逐漸下降，秋季步伐愈來愈近。每個季節有着明顯的天氣差別，如果我們也以季節來分類，你又會屬於哪個季節？不妨玩玩以下的心理測驗。

【Start】

問題1.你是否一個情緒不易起伏的人？

是-->轉去問題2

不是-->轉去問題4

問題2.哪一種是你做事的態度?

按部就班-->轉去問題5

急於求進-->轉去問題3

問題3.哪一個場合令你感到舒服？

人多熱鬧的場合-->轉去問題6

人小寧靜的場合-->轉去問題7

問題4.每逢放假，你多數出外活動？

是-->轉去問題9

不是-->轉去問題8

問題5.當朋友跟你訴苦時，你總有很大的耐性陪伴對方？

有-->轉去問題8

沒有-->轉去問題10

問題6.要是知道了朋友說你的壞話，你有何感受？

很介意，會跟對方割席-->轉去問題9

一笑置之，但日後會提防對方-->轉去問題11

問題7.你是一個愛幻想的人嗎？

是-->轉去問題10

不是-->轉去問題11

問題8.無論是那類型的手工藝，你也有探索的精神？

有-->轉去問題13

沒有-->轉去問題12

問題9.你總是朋友群中的焦點人物嗎？

是-->轉去問題16

不是-->轉去問題13

問題10.你是否不到最後關頭不作決定？

是-->轉去問題12

不是-->轉去問題14

問題11.離開學校後，你有否就某項範疇持續學習超過一年或以上？

有-->轉去問題14

沒有-->轉去問題18

問題12.父母是否對你管教得很嚴謹？

是-->轉去問題15

不是-->轉去問題16

問題13.跟別人吵架，你總是常勝將軍嗎？

是-->轉去問題17

不是-->轉去問題15

問題14.你不時想出一些有趣的點子？

是-->轉去問題18

不是-->轉去問題17

問題15.你喜歡寫信給朋友嗎？

喜歡-->轉去問題20

不喜歡-->轉去問題19

問題16.童年時的你，有試過穿起父母的衣服扮大人嗎？

有-->轉去問題21

沒有-->轉去問題20

問題17.如果好友拜託你做一些你不喜歡的事情，你會否照辦？

會-->轉去問題22

不會-->轉去問題19

問題18.你覺得自己是個懂得分辨品味的人嗎？

是-->轉去問題22

不是-->轉去問題21

問題19.每次出席朋友聚會，你都會悉心打扮？

會-->轉去結果A

不會-->轉去結果B

問題20.你是否一個眼淺的人？

是-->轉去結果C

不是-->轉去問題19

問題21.只可揀一種運動，你揀跑步抑或游泳？

跑步-->轉去問題20

游泳-->轉去結果B

問題22.你覺得恤衫一定要燙得筆直才可穿着？

是-->轉去結果C

不是-->轉去結果D

【結果分析】

A.你屬於春天：善解人意

春天代表萬物重生，善解人意的你，喜歡幫助別人，亦很有同理心，所以人緣非常好，身邊人不乏知心好友。惟習慣隱藏自己的想法，喜歡「躲在」別人背後。有時做決定時，情願聽從別人的想法，欠缺了個人主見。

B.你屬於夏天：活力十足

你的個性恍如夏天般開朗而熱情，積極面對任何挑戰。活力十足的你，是個百分百的行動派，只要訂定清晰的目標，臉上不但信心滿滿的，更會用行動證明一切，勇往直前。有時朋友也被你的積極所感染，助你一把，排除萬難。

C.你屬於秋天：敏感細膩

如果要選一個屬於回憶的季節，相信很多人會想到秋天。多愁善感的你，總是眷戀着過往的點點滴滴，恍如一個活在回憶中的人。對身邊的瑣事十分敏感，就算是簡單的一片落葉，也會觸動到你的心靈深處，期盼生命中唯美的邂逅。

D.你屬於冬天：成熟冷靜

儘管冬天非常寒冷，但冬去春來，冬天是一年的結束，家人總會趁着冬天團聚一番，所以某程度而言，冬天也有祥和的意義。外表孤傲的你，外冷內熱。喜歡家庭生活，由於性格成熟冷靜，心思也相當細密，很容易了解別人的感覺。