傳程達意：暢遊緬甸心水景點

香港人假期不多，近近地的東南亞理所當然地成為旅遊目的地的首選之列，泰國、越南、馬來西亞一直都相當受歡迎，但如果想在短短數天內真正一開眼界，較少人選擇的緬甸才是我的心水。曾受軍政府統治超過50年，直到2015年底局勢才開放起來，長年封閉的政局讓緬甸雖為東南亞第二大國家，但相對鄰近地區卻顯得極為神秘，發展亦緩慢得多，例如當地手機網絡的普及不過是近幾年的事，身處其中往往讓人有時光倒流數十年的錯覺。這個曾經與世隔絕的國家，如今開放大門歡迎旅客，趁它仍保留有原始的味道，現在應捉緊時機一訪，見證這顆東南亞的遺珠。

緬甸國內九成人口信奉佛教，宗教的影響隨處可見，最著名的景點均與宗教文化有不可或缺的關係。三個最值得一遊的城市中，雖然首都地位被內比都取代，但最大城市仰光依然是緬甸的旅客落腳點，這裏的大金塔最能代表緬甸的佛國象徵，它與柬埔寨的吳哥窟及印尼的婆羅浮屠一起被譽為東南亞三大古蹟，塔身貼有多達七千多公斤黃金，加上近萬顆寶石及頂端76克拉的鑽石，民眾的虔誠奉獻顯得極其耀眼。中部城市曼德勒是緬甸最後一個王朝的都城，充滿古都風貌，當中的固都陶佛塔被譽為全世界最偉大的功德佛塔，729方雲石碑之上刻有經文，加上刻有佛教故事的柚木大門及宏偉的長廊，成就絕無僅有的莊嚴。而最讓我難以忘懷的一幕，則發生在歷史悠久的蒲甘，過萬個佛塔延綿整個平原之上，當中最古老的來自11世紀，在日出時分看着陽光慢慢照亮大地上的佛塔，讓人不期然肅然起敬！

黃進達