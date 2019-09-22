潮人熱捧意國街牌　香港開店

意大利新進街牌GCDS（全名God Can't Destroy Streetwear）憑着誇張大膽的設計成功於短短數年深受一眾潮人追捧，在潮流界人氣急升，捧場客更包括Hailey Balwin及Dua Lipa等。品牌登陸香港幾年後近日正式自立門戶，於最新購物熱點尖沙咀K11 MUSEA開設香港首間專門店。

新店面積達1,300平方呎，採用開放式設計。裝潢上更貫徹品牌的色彩繽紛風格，以灰白色配以多幅鮮色巨形牆壁。品牌最新秋冬系列亦陸續上架，最標誌性的大Logo設計玩盡螢光色調，而Hoodie、Oversized針織衫及Tee等，全以中性設計，男女合穿。Crossover是品牌另一拿手好戲，今季品牌跟意國經典意粉品牌Barilla、廸士尼Jessica Rabbit、唐老鴨及Polly Pocket推出聯乘系列，其中PollyPocket系列更於Tee款上掛有經典的Polly Pocket心形盒仔吊飾，完全勾起大家的童年回憶。