專家教你部署小學面試

轉眼間，直資或私立小學的面試舉行得如火如荼，家長應如何準備？（莫文俊攝）

想於2020年9月入讀本港直資小學或私立小學一年級的孩子，入學面試一般於今年9月至11月期間舉行。入學面試環節趨向多樣化，藉此測試孩子在相應方面的能力，如語文、學術、社交溝通、邏輯思維、禮貌、生活自理等。教育中心「Funtasy」負責人Miss Law分別針對一些熱門面試環節，包括閱讀、社交能力及生活習慣，分享一些相應的準備對策。

【點考閱讀？】

形式：坊間有多種關於閱讀的形式，如有學校會要求孩子自備圖書，並於面試時朗讀部分內容，以及回答老師提問。有的則由老師朗讀故事，然後叫孩子以圖畫表達相關情節等。目的在於測試孩子的語文、學術、溝通、邏輯思維等能力。

準備對策：想提升孩子的閱讀能力，需要時間的累積，以及家長的協助。建議家長每晚安排親子閱讀時間，期間可作出一些提問，亦可與孩子一齊創作故事，從中刺激創意思維。如果家長長期沒甚時間講故事，又或者孩子難以專心聽故事，可改用圖卡，透過觀察圖卡上的人與物，從中訓練孩子的語文、溝通能力等，並可提升觀察力。

【點考社交能力？】

形式：學校會安排幾個孩子合作完成一些任務，如砌積木、玩遊戲等，有時可能是孩子多數不懂的遊戲（如「大富翁」、「飛行棋」等），老師從中觀察他們的社交能力、自身控制、守規矩情況等。為何安排一些孩子不懂的遊戲？學校用意是測試當孩子遇到不明白的事情時，是否懂得主動向別人提問。如果要自行制訂遊戲規則，他們會否懂得從商討中找到共識。

準備對策：家長平日不妨多帶孩子參與群體活動，接觸不同年紀的人士，可提升社交溝通能力。

【點考生活習慣？】

形式：面試期間，老師亦會留心觀察孩子的生活習慣，如禮貌、自理能力等。

準備對策：平時要令孩子減少使用電子產品，提升他們對生活的認知。或許透過軟件掌握到一些生活技能，但在真實情況下，孩子又能否成功應用相關技能？利用實物作訓練，反而來得更實際。亦不妨多帶孩子參與群體活動。

模特兒：俞影淘