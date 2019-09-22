今季必穿！Animal Print

時裝周就是流行趨勢的預測，主宰着潮人來季的衣着風格。但如何去界定哪個元素才是真流行？當然是它在T台上的曝光度！說到今個秋冬印花圖案的流行趨勢，時尚又野性的動物紋便繼續稱霸各時裝展。在3.1 Phillip Lim、Roberto Cavalli、Paco Rabanne和Zimmermann等多個時裝騷上都有動物紋的影子，而且不止得豹紋獨領風騷，還有斑馬紋、蛇紋、虎紋等百花齊放。如此勢不可當的一股時尚風，女生們又怎可以錯過？

對於女士們動物紋絕對是凸顯造型的利器，為深沉的秋冬添上異彩。除了大師級的演繹，各品牌亦為動物紋注入新變化。其中深得英國王妃喜愛的Whistles，印花設計向來是品牌擅長之作，秋冬系列印花選取了老虎紋和豹紋作主打，被融入標誌性的優雅裙裝，也有大熱的西裝套裝；並以奪目的色彩配搭在一起，運用林地的苔綠色、土黃色和銹紅色，打破慣常採用棕色的框架，令造型更顯活力。由法式時尚店Rue Madame引入的比利時品牌Essentiel，每季的設計都不缺印花，今季大膽將動物紋與花卉圖案互相拼貼，碰撞出強烈吸睛效果，還有以不同色彩珠片打造豹紋半截裙，均是色彩與玩味之作。