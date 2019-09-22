三界五行：作息有序　飲食有律

未時（13:00至15:00），小腸經最旺，這與西醫人體解剖學說法是一致。小腸主要功用有二，一是消化食物，二是吸收營養，把複雜的食物消化後，分解為葡萄糖、氨基酸、脂肪酸、甘油、維他命，以及各種微元素。午餐後，小腸為各個器官提供養分和能量，下午的工作就有動力，午餐食飽一些，碳水化合物（粥粉麵飯），肉類，蔬菜，這些平民式的伙食，有粗有細，有葷有素，是均衡營養的保證。午飯後，下午工作前，休息片刻，既解決「飯氣攻心」的睡意，也為消化系統提供更好環境。

申時（15:00至17:00），膀胱經最旺，人體有兩個飲水最佳時段，一是早上起床，飲一杯和暖開水，滋潤一下「制」了一晚水的五臟；二是膀胱經活躍的申時，多飲水（清水、茶、咖啡、奶茶、鮮榨果汁，悉隨尊便），目的是讓水把毒素，透過膀胱經排出體外，人就變得輕鬆，有利於下午工作的創作與判斷能力。這個時辰與西方醫學的生理時鐘相當脗合。

酉時（17:00至19:00），腎經最旺。中醫養生學的十二個時辰，一環扣一環，申時，膀胱經排了毒，瀉清了腎的虛火，酉時，腎臟就開始儲存精銳，這時，腎氣宜藏不宜泄。在這個時間飲用補腎的湯水，最易吸收，片面分析是因為晚餐前空腹食甚麼都容易吸收，但其實道理在於腎經最旺，補腎最合時。明白了這個道理，兩口子在休息日，避免在這個時間行房性愛。

方向宇