瑞士直擊：限量腕錶　向葡萄酒盛典致敬

一個舉行超過兩個多世紀、每廿多年才舉辮一次的大型慶祝節日，能夠被選為UNESCO聯合國教科文組織世界文化遺產，可想而知其規模與場面會有多盛大吧！說的是瑞士Fête des Vignerons沃韋葡萄種植者收穫節，這項盛大活動每100年僅舉辦4屆，因而被稱為「一代人一次的節日」。舉辦收穫節是旨在傳揚釀酒文化，表彰釀酒工作者，更是一次囊括歌舞表演、戲劇表演、藝術創作、盛裝巡遊的藝術盛會。慶典今年已舉行到第12屆，主辦單位花上一年時間在瑞士小鎮Vevey搭建容納2萬人的大型臨時場館，舉行為期長達3個星期的慶祝活動。活動重頭戲是場館內一個長達兩個多小時的歌舞表演，由來自全瑞士數千表演者一同參與演出。

今屆表演由索契和都靈冬季奧林匹克運動會閉幕禮導演，來自瑞士Ticino的 Daniele Finzi Pasca執導，難怪睇這表演時感覺就如睇奧運開幕禮一樣，亦可想像表演規模有多盛大。表演中演繹了釀酒師的時光故事，全個表演分為約20節，透過女主角小茱莉及其祖父的經歷，帶領觀眾踏上一場結合大自然、葡萄、付出與收穫的時光啟蒙之旅，以天馬行空的創意，將瑞士傳統文化展現在觀眾面前。大人小朋友化身成歐洲椋鳥、小昆蟲、啤牌、瑞士兵、肯肯舞女郎等，甚至有牛牛和羊群一同演出，令人大開眼界，拍案叫絕。

貴為瑞士以至是全歐洲的大型葡萄酒慶典，一眾瑞士品牌當然大支持。多年來積極支持瑞士傳統文化的TISSOT，是今屆活動的官方指定時計，一共推出了3款Everytime Fête des Vignerons 2019特別版系列腕錶。其中兩款腕錶分別為42mm精鋼錶殼及38mm PVD玫瑰金錶殼版本，錶盤上飾有四季主題圖案，象徵着種植葡萄所需要的時間。此外，錶盤上更以歐洲椋鳥、雪花和日月星辰等圖案來表達季節更替；後者既是大自然的見證，也是辛勤勞作的葡萄種植者在每一個耕種步驟中都需要嚴格遵循的曆法。品牌向以懷錶聞名，所以系列另有一枚Lepine系列石英懷錶，以簡約型格的黑色設計，錶底刻有Fête des Vignerons標誌，別具意義和節日色彩。