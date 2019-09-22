曼谷酒店新裝登場　大玩摩登泰式風

來到曼谷，當然要感受不一樣的住宿體驗，著名泰國奢華酒店集團Sukhothai的曼谷本店於上年年底有經大幅翻新的Club Wing登場。位置就在主樓正門對面，全幢只有33間客房及套房，其裝修布置大走摩登泰式風格，客房面積由45平方米起跳，牆身幾乎全部由鏡面組成的浴室讓人印象難忘，穿過明亮的走廊，就是每邊各有一組的洗臉盆，盡頭位置是浴缸，空間感十足。Club Wing同時配備獨立大堂及住客專享會所，每天早上供應即叫即製的A La Carte半自助早餐、免費下午茶及歡樂時光雞尾酒。至於主樓與Club Wing共享的25米無邊際泳池及免費健身房，絕對是鍛煉身體的好地方。

The Sukhothai Bangkok

地址：13/3 South Sathorn Road, Bangkok

房租：Club Room連雙人早餐每晚THB12,000（約HK$3,077）起

網址：www.sukhothai.com

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