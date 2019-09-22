本日日本：京都二条城　花之藝術「鳳凰」展翅

如果「世界遺產×現代藝術」可變成怎樣？為慶祝京都元離宮二條城正式登錄世界遺產25周年，日本光雕表演項尖團隊Naked繼去年後，今年繼續打造極大回響的「Flowers By Naked」光雕藝術展覽，並以「鳳凰」為主題，利用影像與音樂構建燦爛奪目的意象世界，視覺效果絢麗多變！今年展覽更是去年的升級版，它結合了日本歷史及數碼藝術，讓觀展者既能感受日本400年間的歷史變化與京都傳統文化，又能沉浸在京都秋季的華美中。據知從10月26日開始「2019年二條城祭典」將搶先舉辦，當中有歷史解謎與秘藏珍品公開等眾多活動，為「Flowers By Naked 2019」暖身，記住睇得唔好嘥，睇晒先走。

世界遺產登錄25周年紀念「Flowers By Naked 2019」 京都•二条城

日期：2019年10月26日-12月8日

地點：元離宮二条城（京都市中京區二条通堀川西入二条城町541）

時間：5:30pm-10:00pm

門票：成人1,400日圓（約HK$104）/小學生800日圓（約HK$59）