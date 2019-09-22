日式育兒法　阻止吃零食對策

鍾意食零食是人類的天性，小朋友只要試過一次糖果、朱古力、薯片、薯條……以後見到都會心思思，究竟點先可以為小朋友培養健康的飲食習慣？IG@mamatastv最近就拍片列出4大問題，並由育兒專家傳授解決辦法，想知日本媽媽們怎樣訓練小朋友，不妨參考一下。

問題1：小朋友非常喜歡食零食，可以怎樣改善這種情況？

答：小朋友身體各方面都正在發展，比大人更需要補充營養，若然正餐令他們提不起興趣，不妨多吃蘋果、提子、番薯、麵包、牛奶、芝士或乳酪等可口又有營養的食物。

問題2：正餐之前往往扭計想吃零食，應該如何處理？

答：對幼童來說，零食其實就是立即可以食用的東西，所以不妨調整一下正餐的分量，例如食番茄飯的話，先讓他以喜歡的方式食少許番茄，只要跟正餐的餸菜分開或換個方式擺放，便能夠用正餐的食物代替零食。

問題3：一吃零食就停不下來，應該怎辦？

答：味道濃烈的食物當然吸引，但小朋友卻不宜吃大人的零食，應該挑選專為小朋友而設的小食，而且最好是獨立包裝防止吃得過量，配水或牛奶也能沖淡味道。

問題4：小朋友見到零食就會扭計想試，但已讓他們看到了，應該就範嗎？

答：不妨跟他們說：「過了下次生日就可以慢慢享用啦！」這招相信很多家長都用過吧！