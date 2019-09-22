【深夜字聊】想床上Connect？睇呢本書啦！

免費性愛天經地義，認同要收費或曾經付費嘅都好人有限啦！又唔使咁偏激，雖然性愛係喺兩情相悅下進行，若然想進步嘅話，唔使信「朋友個朋友嗰女」，細佬肯定話你知，要收費都好合理，不過只限一次性收費，買本書叫《Make Love Better》，花兩日睇晒佢，然後同愛侶一步一步實踐，終身受用，呢啲錢值得使。

可能你會問上床都要學？有乜嘢好學先？本書封面上寫住一句：「Connect with Your Partner」，即係靈慾合一，所以會教你「二合為一」速成法。作者Jan Dworkin係一名博士，亦係一位性治療師，專職解決夫妻閨房疑難，客戶遍布世界各地，透過所見所聞，歸納出情侶或夫婦最常犯閨房毛病，離不開懶同怕，即係懶到乜都唔做，又怕提出要求同討論，怕得唔到想要嘅結果而失望。了解完「人性陋習」之後，就會教你點面對，解決方法係着重「關係實踐」，簡單講係雙方各司其職、各有任務，當一方出力時，其實亦會帶動另一方，從而改進關係，即係點？即係叫你買書自己睇，乜都話晒你知，仲點收費呀？