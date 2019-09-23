上環呢塊三角地　原來係刑場！

今天已是秋分，雖然日間天氣仍然炎熱，但一早一晚已開始轉涼。提起秋天，很容易便聯想起秋後算帳、秋後問斬等的字眼！但為甚麼算帳或問斬又一定要等到秋天呢？原來秋冬行刑的制度最早源於周朝，這是因為古時以農立國，春夏是萬物生長的季節；大家都忙於耕作，等到秋天才行刑，便不會耽誤農時。

其實早在香港開埠初期一樣有死刑，而且方法與清政府類似，都是執行斬首死刑，處決地點為九龍寨城前的空地。後期才改為與英國一樣，以絞刑（問吊）代替斬首。早期，執行絞刑是公開進行，其中位於上環永樂街、文咸東街、摩利臣街交界的一幅三角形地上，便是1859年香港政府首次公開執行絞刑的地點，隨後所有的絞刑及笞刑都是在這裏進行，後來因為人道問題，才改為在中環舊域多利監獄和赤柱監獄執行。

據記載，當時的法官在判刑時，會在頭上披上黑紗，並宣判：「陪審員已裁定你之謀殺罪名成立，現將你還押監獄，然後定期將你由監獄帶往刑場，以一繩墮於你頸，吊至你氣絕，然後由港府擇日將你安葬，願上帝庇佑你之靈魂。」而在執行死刑前的7日，監獄的職員會量度死囚的體重及頸項長度，即俗稱的「度頸」，用以決定繩扣的長度和沙包的重量，最後在行刑前一日的黃昏為死囚提供最後晚餐。

說回這塊執行絞刑的三角地，由於街坊覺得刑場冤氣大，於是便在一角建立迷你的十皇殿以作化解，而十皇殿亦自此成為這裏的地名。後來三角地曾用作臨時休憩公園，並名為「永樂街休憩花園」。2006年開始，改成「上環假日行人坊」的中央廣場。