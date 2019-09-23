秋分養生　防燥邪侵襲

今天已來到入秋後第四個節氣：「秋分」，跟「春分」一樣，那是反映季節變化的重要節氣，代表往後的天氣不但會明顯轉涼，也會變得愈來愈乾燥，易令眼、鼻、喉嚨、皮膚出現不適。

在中醫學角度，秋天的氣候特質是燥氣旺盛，人體易受燥邪侵襲，繼而出現喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚痕癢、心煩氣燥、流鼻血等徵狀；要是肺內津液不足，大腸亦會缺乏水分，易引起便秘問題。

【養生：不宜熬夜】

養生方面，為配合秋天日照時間比夏天短，應養成早睡早起的習慣，不宜熬夜；其次，適度的秋涼刺激，有助鍛煉耐寒能力，所以應根據氣候變化及時增減衣服，不宜過多過早地增加衣服。

【日常：多吃水果】

日常飲食方面，多喝水、多吃水果，可滋潤身體。以梨子為例，勝在水分豐富，生食已有清熱降火、生津解渴、幫助消化等功效，但寒性體質人士不宜多食。另外，無花果、百合、蜜糖、栗子、燕窩等食物也適合秋天食用，可滋潤養陰，調理脾胃。

【飲食：忌食辛辣】

偏好重口味的人士，是時候忍一忍口，遠離辛辣，避免進食太重味或太濃味的肉食。嗜食煎炸食物的人士亦應節制，因身體一旦遭到燥熱之邪侵犯，或會灼傷脈絡，導致流鼻血，所以應避免進食熱氣的東西。