【兒樂事】3大正確教養模式備忘

有些青少年因不同的立場與想法，影響與家人的關係。其實他們都承受着很大的壓力，家長責罵也得不償失，只能用愛多了解及關懷，與他們同行。想建立和諧親子關係，家長應從小向孩子灌輸正確價值觀，重點是要培養孩子做一個負責任的人。

【別讓孩子缺乏擔當及責任感】

過分地保護便是「溺愛」，這是剷雪車家長其中最大的教養問題。在孩子成長的成長路上，剷雪車家長會作先頭部隊，為孩子解決所有問題，甚至將遇見的問題，包裝成沒有障礙，孩子經不起考驗，養成懦弱及孤僻性格，缺乏獨立思考，不能夠接受挫敗及批評。他們也可能不知道事情的後果及需承擔責任，就算知道最终要承擔，也不懂得面對，最後驅使他們走向極端。

【讓孩子明白世界並不完美】

家長別為孩子過分張羅安排，總要給他們從小承擔責任的機會，能夠做的事情就給他們空間嘗試，容許他們失敗，從中領會更多。過分誇張讚美孩子，令他們相信自己永遠是最出色，相信自己與眾不同，就算做錯了事，也得到讚賞。到了他日成長，接觸世界更多，便會發現世界並不完美，遇到困難比想像中多，他們自以為有一套獨特的見解，事情要一步到位。但當他們不能夠滿足自己的意願，缺乏耐性及解難能力的他們，便遇到很大的挫敗感及心理壓力，所以做出極大的抗衡。

【父母在家中不能讓孩子做老闆】

尊重孩子的意見是重要，但不可讓他們成為「老闆」，事事聽從他們。現今父母工作及生活繁忙，沒時間陪孩子，不等於事事遷就他們來作為補償。家長應從少讓孩子建立對別人的尊重，學習體諒與接納別人。

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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監