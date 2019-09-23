「滙豐全城優質服務選」開始接受投票

世界瞬息萬變，客戶的理財需要亦隨時而變。因應客戶的需要，推出多元化貼心服務，與時俱進，一直是滙豐的服務信念。滙豐不但於分行實施無障礙銀行服務以幫助有特殊需要的客戶 ，更率先取消「個人綜合理財戶口」的理財總值要求及低額結存服務費 ,致力促進普及金融。 滙豐同時亦推出多項嶄新的數碼銀行服務，包括全新PayMe1, 讓用戶在新介面上迅速選取最常用的功能, 並可轉賬至已連接「轉數快」系統的本地指定銀行戶口 ；以及滙豐Reward+2的「獎賞錢」新用法，讓客戶可將「獎賞錢」轉送給親友或兌換成屈臣氏集團「易賞錢」積分等。

如果你喜歡上述的服務，可在10月 19日前參加「滙豐全城優質服務選」， 合資格的滙豐客戶3可於網頁(www.bestserviceawards.hsbc.com.hk)或親身到分行投票，同時參加大抽獎4， 有機會贏取高達港幣 50,000 元滙豐信用卡免找數簽賬額。

*借定唔借？還得到先好借！

附註：

⦁儲值支付工具牌照編號：SVFB002

⦁滙豐 Reward+ 應用程式可於App Store 及Google play(TM) 下載，支援iPhone (iOS 9.0或以上) 及AndroidTM (4.4 或以上版本) 手機。Google playTM為Google Inc.之商標。AndroidTM為Google Inc.之商標。

⦁此推廣活動受有關條款及細則約束。

⦁合投票資格人士指：於2019年9月5日已年滿18歲或以上的現有滙豐個人客戶。