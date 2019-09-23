東沖有料到：去美式咖啡店買手信

通常在泰國購買特色手信，大家都會到當地的超市及便利店發掘，其實一些連鎖咖啡店也有不少驚喜推介，當中於全球均開設了眾多分店的美式咖啡連鎖店，在泰國的分店內便有不少Amazing Thailand的發現，例如一些獨特的紀念品及精品，而且每逢潑水節及水燈節等日子，更會推出特別版的杯子，去年便有一款放天燈圖案的水杯，過癮之處係加入熱水後，圖案上的多個天燈便會升上天，甫一推出便馬上售罄。

而今年推出的杯子除了有遇熱變色的款式外，還有一個暗藏了水燈的杯子，當接上電池並按下杯底的按鈕，杯內便會發出不同色彩的燈光，無論裝任何飲料都非常美麗，每隻售價僅THB750，而且這段期間買滿THB650飲品、食品或產品更可獲環保袋一個，十分超值。與此同時，這品牌的泰國店亦推出他們自家的特色公仔及印有泰國不同省份的杯子，種類款式比往年多。所以今後想到泰國買特色手信，實在可以考慮這些美式連鎖咖啡店。

事實上，近年來這品牌的咖啡店在泰國愈開愈多，部分分店的設計甚至可用破格來形容，例如清邁便有一間裝潢像佛寺般的分店，曼谷以外的省府亦有設計像間教堂的，而設於Siam Square的旗艦店更有數層之高，總之梗有一間喺左近，以上的紀念品均可在分店買得到。

胡慧沖