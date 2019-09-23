三界五行：晚間養生　以靜為宜

戌時（19:00至21:00），心包經最旺，中醫學認為，心包經保護心臟，是心臟外邊的一個重要經絡。勞累了一天，最好的休息方法，就是讓自己放鬆，聊天、彈琴、唱歌、跳舞、散步，只要運動量不太大，務求保持愉快的心情。最忌一家人在晚飯時和晚飯後，爭吵、論理，須知道，家庭不是講道理的地方，沒有勝負輸贏，你跟家人過不去，就等於跟自己過不去，大吵大鬧一番，勝利者動了真氣，心情難以平復，心包經就受損；失敗者感覺受了委屈，心情不好受，悶悶不樂，對心包經亦無益。

這個時辰，為下一個時辰的睡眠做好準備，刺激別人的話不要講，刺激自己的辛辣東西、咖啡、濃茶、烈酒、香煙，都對心包經不利，少沾為妙。

中醫養生認為，晚上7時到9時，拍打心包經，養心寧神，可防治心翳胸悶。拍打力度以輕為宜。心包經由胸部向肩膀伸展，再沿手臂內一直伸展到中指尖。右手心向上，手臂自然放平，上下臂交接的地方是肘橫紋（也就是量血壓的位置），有個曲澤穴，用左手掌心，由曲澤穴開始，沿手臂內一直往下輕輕拍打，到右手心，周而復此，拍八十一下。然後輪到右手拍左手。

亥時（21:00至23:00），三焦經最旺，三焦通百脈，三焦，百脈通，人健康，這段時間來一個溫水浴，然後用溫水泡腳，抹乾雙腳，用手掌心按摩腳板心，全身放鬆，盡量爭取在晚上11點鐘前睡。

方向宇