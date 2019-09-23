香港5大熱搜美食係乜？

要數近日大熱美食，相信大家心裏有數，一於開估。

第一位：叉雞飯

大家對燒味絕不陌生，上星期社交平台被狂Loop嘅一條片段，有位先生「排除萬難」為嘅就係要食一碟叉雞飯，自此成為網民爭相熱捧的美食第一位。年長一輩與食饕食叉雞飯都會要求半肥瘦叉燒（有些店舖本身選用3分肥、7分瘦嘅豬肉或脢頭）製作，炮製出肥瘦分明、肉質嫩滑，外層還帶點點焦脆且富蜜香與炭燒感嘅蜜汁叉燒，配油雞或切雞送飯最正！

第二位：凍檸茶

相信唔少人去茶餐廳開餐都會柯打一杯凍檸茶，或許已經是香港嘅「大眾」飲料，平時飲就唔覺有咩特別，經「叉雞飯大叔」一役後，勁多網民發現凍檸茶原來同「叉雞飯」係絕配。有說一杯出色嘅凍檸茶必須要有適量兼切得厚薄適中嘅新鮮檸檬片，配以不太濃及太苦澀嘅紅茶底而成。

第三位：港式咖喱豬扒飯

排名第三嘅係唔少人由細食到大嘅港式咖喱豬扒飯，之所以會Hit，全因早前灣仔一間以港式咖喱豬扒飯作招牌嘅人氣餐廳因為「無位」而拒絕讓過氣巨星打尖。小店嘅招牌咖喱豬扒飯塊豬扒超大塊，沾上薄薄一層麵包糠之後酥炸而成，入口酥脆鬆化，配以微辛香辣嘅咖喱汁，非常好送飯。

第四位：茄牛通

茶餐廳嘅茄牛通素來是不少女生喜愛嘅餐點，而近日之所以大熱，全因深水埗有位「師兄」免費請食而致。近年不少餐廳小店都標榜棄用罐頭番茄而改用新鮮番茄製作這款經典麵食，由於湯底夠真材實料，配搭通粉、意粉，甚至即食麵都非常夾，簡單加入牛肉和炒蛋，已經係一碗營養豐富嘅美食。

第五位：五大素球

可以說是挾近月社運而推出嘅噱頭美食，由銅鑼灣一間日式食堂推出，以近年大熱嘅Omnipork新豬肉所製作，坦白講，賣相一般，但可以搭配明太子醬、沙律醬、漢堡醬或酸甜醬，甜酸甘辣咁又為平平無奇嘅素肉加唔少分。