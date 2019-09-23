今晚食乜：超易整！香辣椰菜絲煎餅

提到煎餅，很多人想到西式又或是甜點，其實中式煎餅都好容易整，IG@oneteaspoonoflife就教大家做超簡易的辣椰菜絲煎餅。首先將洋葱炒至焦香，再加入青辣椒和辣醬炒勻，如果有時間的話，連辣醬都可以自己整埋，之後按個人喜好調校辣度。炒香辣醬後放入椰菜絲，炒至軟身為止。

之後可以做麵糰，將材料輕輕搓平做麵餅，下鑊煎時只需要在平底鑊上輕掃一層油再烘煎，翻轉前再於餅上加少許油，就不怕煎餅變得過分油膩。食用時直接用手撕開，香辣氣味四溢，鹹香惹味，淨食又或配咖喱或蔬菜都夾。

餡料材料：

椰菜絲 3杯

辣椒碎絲 半條

洋葱塊 1個

乾辣椒 8-10條

蒜蓉 1湯匙

醋 1湯匙

油 2湯匙

鹽 少許

水 少許

麵糰材料：

全麥麵粉 2杯

鹽 0.25茶匙

水 適量

油 適量

做法：

1.辣椒乾浸軟，加蒜蓉、醋、鹽、2湯匙水拌勻成辣椒醬。

2.燒熱油，將洋葱塊炒至金黃色。

3.放入辣椒碎絲炒1分鐘，加辣椒醬、椰菜絲炒至軟身。

4.麵糰材料搓勻，壓平成圓形，放上椰菜絲，包好再搓成圓餅。

5.平底鑊掃少許油，放入圓餅烘煎，途中加少許油煎香兩邊便成。