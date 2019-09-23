今晚食乜：超易整！香辣椰菜絲煎餅

2019年09月23日 15:00
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    做法簡單的煎餅，每一口都吃到啖啖菜絲，香辣惹味。（互聯網）
    提到煎餅，很多人想到西式又或是甜點，其實中式煎餅都好容易整，IG@oneteaspoonoflife就教大家做超簡易的辣椰菜絲煎餅。首先將洋葱炒至焦香，再加入青辣椒和辣醬炒勻，如果有時間的話，連辣醬都可以自己整埋，之後按個人喜好調校辣度。炒香辣醬後放入椰菜絲，炒至軟身為止。
    之後可以做麵糰，將材料輕輕搓平做麵餅，下鑊煎時只需要在平底鑊上輕掃一層油再烘煎，翻轉前再於餅上加少許油，就不怕煎餅變得過分油膩。食用時直接用手撕開，香辣氣味四溢，鹹香惹味，淨食又或配咖喱或蔬菜都夾。
    網址：https://www.instagram.com/p/B2Hh4PkAqkw/
    餡料材料：
    椰菜絲　3杯
    辣椒碎絲　半條
    洋葱塊　1個
    乾辣椒　8-10條
    蒜蓉　1湯匙
    醋　1湯匙
    油　2湯匙
    鹽　少許
    水　少許
    麵糰材料：
    全麥麵粉　2杯
    鹽　0.25茶匙
    水　適量
    油　適量
    做法：
    1.辣椒乾浸軟，加蒜蓉、醋、鹽、2湯匙水拌勻成辣椒醬。
    2.燒熱油，將洋葱塊炒至金黃色。
    3.放入辣椒碎絲炒1分鐘，加辣椒醬、椰菜絲炒至軟身。
    4.麵糰材料搓勻，壓平成圓形，放上椰菜絲，包好再搓成圓餅。
    5.平底鑊掃少許油，放入圓餅烘煎，途中加少許油煎香兩邊便成。