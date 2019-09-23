襤褸奇兵跨界突襲　推出限量藍染「胡迪」

由設計師津吉學（Gaku Tsuyoshi）於2005年創立的日本丹寧服品牌FDMTL（Fundamental Agreement Luxury），成立至今一直以藍染及襤褸等日本傳統手藝打造出精湛設計，標誌性的拼接剪裁深得潮流各界追捧，好似Billionaire Boys Club、Danner、Dickies、master-piece、Medicom Toy、VAN及Vans都曾經與FDMTL攜手打造過不少注目單品。是次品牌更與大人細路一樣咁鍾意的殿堂級卡通動畫《Toy Story 4》聯名合作，將大家相當熟悉的電影標誌、「Buzz Off」及「Don't Yank My String」字句與彩色拼接設計結合，從而推出多款採用白色及藍染色調的Print Tee及Tote Bag。

與此同時，聯名系列中更有一款Woody Plush Toy，最特別之處是「胡迪」特別換上一身FDMTL牛仔造型，所用的丹寧布料均由日本製造並使用Indigo Dye進行染色及多重工序完成，所以僅此限量發售100隻。9月24日當日，Popcorn Supply更會舉行《Toy Story 4》x FDMTL開賣活動，到場顧客有機會參與工作坊，親自動手打造獨一無二的DIY Canvas Bag，FDMTL主理人津吉學更會親臨現場，想同佢合照留念就記得早啲到場！（9月24日上架）