靈感煮意：【減糖清香】蘋果玫瑰花果醬

平日做果醬，用糖量十分嚇人，每每以磅計。今集的《靈感煮意》，我寫了一個減糖「蘋果玫瑰花果醬」教大家，當中用到的玫瑰花，既不是超貴的玫瑰花水，也不是很難買的食用花瓣，而是藥材店可買到、用來沖茶的乾花。到底我怎樣做到玫瑰香得來不苦澀、減了糖又很夠甜？立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做來跟家人和同事分享啦！

材料

乾玫塊花 25克

第一份水 100克

蘋果 500克

第二份水 100克

原糖 60~80克

第三份水 80克

檸檬汁 4克

靈山小貼士

1. 隔走花瓣時，別太用力壓花瓣企圖壓出更多花茶，否則茶會變苦澀，輕力便可。

2. 食譜中的每份水都是剛剛好的，初次煮時要多留意，免得家中爐火太盛會煮乾，玫瑰花部分一旦煮乾，同樣會變苦澀。如真的出現這情況而又想補救，可加入20~30克糖。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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