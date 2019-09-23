人汪同樂日 讓愛凝聚

香港人生活於煩囂都市，終日埋頭苦幹，往往忽視身邊的愛。香港愛護動物協會（SPCA）特意於12月8日舉辦第二屆「城市定向慈善賽2019」，希望透過活動教育大眾尊重、關愛及接納所有動物，宣揚共建人與動物的和諧共融社會。