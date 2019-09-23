人汪同樂日 讓愛凝聚
2019年09月23日 17:30
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SPCA希望透過活動教育大眾尊重、關愛及接納所有動物。（互聯網）
香港人生活於煩囂都市，終日埋頭苦幹，往往忽視身邊的愛。香港愛護動物協會（SPCA）特意於12月8日舉辦第二屆「城市定向慈善賽2019」，希望透過活動教育大眾尊重、關愛及接納所有動物，宣揚共建人與動物的和諧共融社會。
慈善賽將會分為公開組、家庭組、人汪初階組及人汪挑戰組共四個組別作賽，參加者或參與狗狗需要穿梭觀塘區，游走觀塘、秀茂坪、牛頭角及九龍灣的不同街巷，用雙腳為有需要的動物籌款，每踏出一步都是為了愛，讓愛凝聚社區，一起走下去！由即日起至11月15日，大家可以登入https://city-orienteering.spca.org.hk/ 報名參加活動，每位成功報名的參加者將會獲得精美選手包，內含限定T恤及棒球帽；而參賽狗隻則會獲發狗狗領巾。首300支參賽隊伍更可分別得到價值逾HK$2,000的優惠券及折扣。比賽勝出者將獲得「SPCA城市定向慈善賽」2019限定獎牌及豐富禮品。是次比賽更設有「最似『毛』似樣獎」、「最佳造型獎」及「最積極參與企業大獎」，絕對能讓大人細路及狗狗盡情玩樂，歡度愉快的假日。