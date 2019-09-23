本日日本：梅田1,000日圓以下「大滿足丼」3大選擇

大阪美食眾多，這一點相信大家都不會懷疑，不過人就是如此貪心，又平又好食自然更勝單單好食啦！所以最近日本有網站找來當地美食作家，嚴選梅田1,000日圓以下的「大滿足丼」，保證大家食到大滿足！

【「立ち喰い魚 ふじ屋」的海鮮丼】（580円）

「立ち喰い魚 ふじ屋」已有60年歷史，位於阪神梅田百貨商店地下室的B級美食角，雖然曾因重建而關閉，但在第一棟大樓完工後又再次復活，外貌也更添時尚感覺，不過又一點是不變的，就是繼續「便宜又令人愉悅」的方針沒有改變。

該店是由漁業公司經營的海鮮餐廳，賣點正是以超低價提供新鮮的海產。最受歡迎的就是「海鮮丼」（580日圓），每天下午3時供應，用的全是當天的魚獲，包括甜蝦、鯛魚、吞拿魚、飛魚等，食材非常豐富！刺身真又鮮又甜，雖然分量不算巨型，但考慮到價錢，大家就別那麼多要求了！

立ち喰い魚 ふじ屋

地址：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 B1F スナックパーク

【「とん亭」的炸豬扒丼】（530円）

在大阪站前聚集了不少B級美食餐廳，其中一家，一到中午便會有不少人前來排隊，就是「とん亭」。

這是家店只有1張長枱，但菜單很豐富，有很多基本的美食，例如蛋餅肉餅丼、碎肉餅丼、醬汁肉餅丼、炸豬扒套餐等等。它還支持外賣。長枱上還有醃製薯仔、醃製辣椒和山藥等，讓顧客任食。

其中最吸引的就是炸豬扒飯，豬扒厚達過1厘米以上，而且相當味美！食客還可以改叫加大分量（大盛）、雞蛋加倍和特殊分量（特盛，即豬扒和雞蛋加倍）等，以滿足那些想吃飽的人。

とん亭

地址：大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビルB2

【「天丼 かえん」的天丼並】（600円）

大阪駅前1樓西側有一家天丼専門店，名為「天丼 かえん」，店子十分小，只有L形的長枱。菜單包括天婦羅（600日圓）和大盛（700日圓），天婦羅拼盤（700日圓），紅高湯（50日圓）。 桌子上有很多山藥，食客可以隨意食用。

天婦羅的包括2隻大蝦天婦羅、南瓜、蘆筍及紫菜，蝦炸得超美味。不要錯過簡單的紅高湯，最適合搭配天婦羅呢。

天丼 かえん

地址：大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビルB2