印式炒薯仔　香料味濃

薯仔迷對於炸薯條、焗薯蓉都有無比熱愛，想試更多不同風味的薯仔，其實有計。IG@funfoodandfrolic最近就教大家炮製印度風味的迷你薯仔。首先要揀選超迷你薯仔，才容易利用鑊煮熟。用上大量香料如芫荽籽、孜然和乾辣椒等，按每種香料的特性作事前處理，如芫荽籽略樁碎會較香，孜然、乾辣椒等炒煮過會更香，然後將去皮薯仔原個放入鍋內，和香料及扁豆等一起煮勻，然後加蓋焗煮至熟便完成。一啖一口的焗煮薯仔，香料味濃，更是不錯的佐酒小食。

材料：

去皮迷你薯仔 1公斤

芫荽籽 2湯匙

芥末油 4湯匙

芥菜籽 1茶匙

孜然籽 1茶匙

乾辣椒 2至4條

白扁豆 1茶匙

扁豆 1茶匙

Asafoetida粉 少許

咖喱葉 10至12塊

鹽 少許

紅辣椒 半茶匙

薑黃粉 半茶匙

做法：

1.芫荽籽放白鑊烘約1分鐘，然後樁碎。

2.鑊內倒芥末油，加入芥菜粉、孜然籽、乾紅辣椒、2款扁豆、Asafoetida粉、半份咖喱葉半煎炸炒腍。

3.倒入薯仔，加鹽、薑黃粉和辣椒粉、芫荽籽炒勻，加蓋小火煮腍。

4.開蓋後倒入半份咖喱葉，拌勻便完成。