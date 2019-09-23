印式炒薯仔　香料味濃

2019年09月23日 18:30
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    印度風製作的迷你薯仔，香料味濃。（互聯網）
    薯仔迷對於炸薯條、焗薯蓉都有無比熱愛，想試更多不同風味的薯仔，其實有計。IG@funfoodandfrolic最近就教大家炮製印度風味的迷你薯仔。首先要揀選超迷你薯仔，才容易利用鑊煮熟。用上大量香料如芫荽籽、孜然和乾辣椒等，按每種香料的特性作事前處理，如芫荽籽略樁碎會較香，孜然、乾辣椒等炒煮過會更香，然後將去皮薯仔原個放入鍋內，和香料及扁豆等一起煮勻，然後加蓋焗煮至熟便完成。一啖一口的焗煮薯仔，香料味濃，更是不錯的佐酒小食。
    材料：
    去皮迷你薯仔　1公斤
    芫荽籽　　　　2湯匙
    芥末油　　　　4湯匙
    芥菜籽　　　　1茶匙
    孜然籽　　　　1茶匙
    乾辣椒　　　　2至4條
    白扁豆　　　　1茶匙
    扁豆　　　　　1茶匙
    Asafoetida粉　　少許
    咖喱葉　　　　10至12塊
    鹽　　　　　　少許
    紅辣椒　　　　半茶匙
    薑黃粉　　　　半茶匙
    做法：
    1.芫荽籽放白鑊烘約1分鐘，然後樁碎。
    2.鑊內倒芥末油，加入芥菜粉、孜然籽、乾紅辣椒、2款扁豆、Asafoetida粉、半份咖喱葉半煎炸炒腍。
    3.倒入薯仔，加鹽、薑黃粉和辣椒粉、芫荽籽炒勻，加蓋小火煮腍。
    4.開蓋後倒入半份咖喱葉，拌勻便完成。
    睇片：https://www.instagram.com/p/B19EZ8wBIHA/