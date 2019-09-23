Joaquin Phoenix演活變態小丑　原來他是名人弟弟？

當年睇Tim Burton導演的《蝙蝠俠》，最搶鏡的角色不是主角蝙蝠俠，而是Jack Nicholson飾演的小丑，近年Marvel超級英雄電影大熱，但另一陣營DC漫畫的改編電影，無論在票房及人氣上都遠不及前者，預計在10月3日香港上映的《JOKER小丑》，卻可能會令你重投DC懷抱。戲評人大讚飾演主角小丑的Joaquin Phoenix演活這變態角色，睇到人心寒，早前電影於8月31日在第76屆威尼斯影展全球首映時，更贏得最高榮譽金獅獎。

提起Joaquin Phoenix，大家最有印象的，可能是他在《帝國驕雄》中飾演的羅馬王帝，但老一輩心水清的戲迷，卻應該知道他來自演藝家庭，早逝的哥哥就是活躍於1980年代的演員River Phoenix，憑《不羈的天空》而贏得威尼斯影帝，與片中的奇洛李維斯更是好朋友，可說是一代戲壇傳記！「萬人迷」狄卡比奧初出道時，就被譽為River Phoenix接班人，可見他影迷心目中地位有多高。

Joaquin Phoenix雖然活在哥哥的巨大陰影下，但他本身卻是有真材真料，不單憑《帝國驕雄》提名奧斯卡及金球獎的最佳男配角，更以《弦途有你》奪得金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角，而最新的《JOKER小丑》會否為他贏得奧斯卡最佳男主角，就要拭目以待了。