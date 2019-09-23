【深夜字聊】夠硬朗先至最滿足

男人對於兵器嘅諗法，不外乎長度同粗壯度，只係男士有冇諗過女士們點睇呢？呢位女網民喺網上分享自己嘅睇法，話說佢本來數緊前男友嘅性格有幾咁差，跟住就講到男友對兵器嘅謎思，佢話：「前男友成日同班Friend吹噓自己有幾咁厲害，有長度又夠粗壯，但其其實我想講，我先至係用家，用家嘅意見係最真實，夠長夠粗壯並唔係滿足嘅重點，純粹係視覺刺激，好似餸菜嘅氣香固然重要，但味道至係重點，就正如兵器嘅重點在於硬淨度一樣，任你幾長幾粗壯，軟叭叭真係冇乜Feel。反而正常尺寸但夠硬朗，先至係可以令我有滿足感。記得我有次咁同前男友講，佢反而話我係咪體驗過好多兵器，無啦啦轉移重點，證明佢都知自己事啦！」

網友神回應：

Fay：你嗰句用家意見真係啱呀！超十卜！佢哋永遠唔明夠硬朗先至係重點，長度同粗壯度唔係滿足感嘅來源囉，對我嚟講反而唔舒服。

萬字夾：我明你點解同男友分手，單係佢嗰「體驗」兩字，就知道佢係個勁猜疑嘅人，話唔埋佢仲有啲自卑心，否則好哋哋點會成日同朋友研究兵器呀。

薯仔：哈哈哈，佢都幾得意喎，又會咁Proud of自己嘅兵器！講真，就算我同啲識咗廿幾年嘅FD，從來都唔會討論呢個話題，最多係借呢樣嘢嚟互相取笑啫。

Aurora：睇你所寫嘅嘢，睇嚟你真係幾憎佢。不過都已經分咗手，仲喺網上寫對方就唔係幾好，快啲忘記佢重新出發，Life must go on。