秋涼了，哪個公園有大草地野餐呢？

香港有不少公園都有草地，但不是所有草地都會讓遊人進入，圖中這個大草坪所在的公園，究竟是哪一個公園？（設計圖片〉

當秋分也經過了，一早一晚漸漸刮起了陣陣秋風，季節交替，秋天的步伐確然走近，在這略見涼意的天氣下，假日時能與孩子、閨蜜又或一班好友齊齊在草地上野餐、談天，甚至淺睡一會，可以去哪兒呢？事實香港還有很多坐擁大草地的公園，其中非常熱門的就是位於觀塘區的佐敦谷公園。

前身為佐敦谷堆填區的佐敦谷公園，關閉後經環境保護署修復，再由康文署於2008年開始動工興建公園，於2010年9月初才啟用；佔地達6.3公頃的佐敦谷公園，最大賣點是佔地約萬平方米的中央草坪，正所謂一望無際就係咁解，這一片大草坪可以任讓遊人踩出踩入，因而吸引不少人於假日時來這裏流連，先是親子界愛來大草坪野餐、「放電」，後來不少文青都慕名而來了，讓這片大草坪熱閙起來。

以為佐敦谷公園只有大草坪一個賣點？少年你太年輕了，公園還有一項設施教人注目，就是具國際水平的遙控模型賽車場，以跑道劃分的車場，分別有位於室外、面積約1,800平方米的跑道A場，具比賽用途的跑道供12歲以上人士使用，而位於室內、面積約180平方米的跑道B場，全長41米，彎多路窄，只供比例大型的遙控車使用。由於本地的免費遙控模型賽車場匱乏，所以佐敦谷公園這個賽車場便大受歡迎，吸引本地不少遙控車迷去「飆車」！

作為觀塘區最大的公園，佐敦谷公園當然不止大草坪及遙控模型賽車場，公園內還有簕杜鵑園、四季花園、迷宮花園及溫室，加上樹木繁多，所以每逢12月至1月更是觀賞紅葉的熱點，美麗的自然環境，的確是近在咫尺。

地址：觀塘新清水灣道71號

交通：從彩虹出發可乘27號、29M巴士；從觀塘出發可乘23號巴士；於彩虹港鐵站乘54S小巴於順利消防局落車，再沿利安道行至新清水灣道便達公園。