IB攻略：報讀國際學校的3個考慮因素

先前看到新聞報道，DSE中文科有可能取消說話和聆聽，撇除政治問題，多了很多DSE家長擔心本地教育可能愈改愈不適合香港學生，都希望早些計劃讓子女接受國際學校教育，或出國報讀國際學校課程，但又不知如何是好？究竟有甚麼需要考慮呢？香港讀IB又是否好呢？筆者將會列出3個比較少人提及而且重要的考慮因素。

【愈多人讀IB的地方就愈好？】

截至2019年9月，香港提供IBDP課程的學校總共有33間, 每年的考生在2,000人左右。供讀者參考，新加坡每年大概有1,600名考生，英國4,500名學生，美國最多就87,000人左右。是否愈多人讀IB的地方，就是最好呢？當然不是！IB之所以受認可，因為競爭是全球的，公開考試不限於地區性，與世界各地的學生較勁，所以能在IB考試成功的勝出者，在全世界最頂尖的大學都會被認可。

【IB平均分是報讀準則之一】

雖然IB人數不是指標性的，但是IB的平均分確有一定的決定因素。宏觀以地方來看，香港IB平均分36分，英國34分，新加坡亦都是34左右，其實都比世界IB平均分29分高出一截，所以這些地方的IB學校質素會較有保證。再仔細看看的話，家長可以參考學校的IB平均分，因為某些IB學校可能特別出眾，平均分甚至高達38-40分，亦都反應學校對IB課程上比較着緊，不過同學如果考進平均分較高的IB學校，可能心態上要準備和其他同學競爭的比較厲害。所以基本上家長會問我們，會否在外國讀IB，例如英國好些呢？

【IB學校的歷史是否悠久？】

最後，值得注意的是IB學校的歷史，學校開辦國際學校課程歷史愈長，表示對國際學校課程了解愈深，而且文化較西化。香港的ESF 學校如西島國際於91年成立，英皇佐治五世學校更在二戰前已經成立，英國名校哈囉國際雖然近年才進駐香港，但是Harrow School 哈羅公學已經有接近450年歷史。所以以國際文化培育，和英文基礎訓練，這些老牌的國際學校比其他新開辦的IB學校絕對略勝一籌。當然，家長如果擔心子女的中文，可能較適合報讀ISF、耀中，或一些半DSE半IB課程雙軌的IB學校。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣